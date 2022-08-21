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В Одесской области открылась выставка уничтоженной российской техники (фото)

В Одесской области открылась выставка уничтоженной российской техники (фото)

В Подольске организовали демонстрацию уничтоженной техники российских оккупантов.

Об этом сообщили в пресс-службе Подольской городской территориальной громады.

Среди «экспонатов» КамаАз – автозак, МТ-БЛ (многофункциональный тягач), командно-штабная машина и боевая машина десанта. Вся эта техника была уничтожена нашими защитниками в боях за Николаевскую область.

Выставка призвана продемонстрировать, что Вооруженные Силы Украины – это мощная и профессиональная сила, которая уничтожит любого пришедшего на нашу землю врага, которая способна побороть «вторую» армию мира, которая превращает в кучу металлолома современную технику российских оккупантов.

Демонстрируется она в таком виде, в каком должна быть любая единица вооружения страны-террориста. В канун великого Государственного праздника — Дня Независимости Украины, пора вспомнить, что война не закончилась и какой ценой приобретается воля каждого украинца. Все должны объединиться вокруг национальной идеи делать все возможное для Победы,

– сказано в сообщении.

Отметим, что подобные выставки сейчас проходят во многих городах Украины и в европейских странах.

выставка уничтоженной техники
выставка уничтоженной российской техники
выставка уничтоженной российской техники
выставка уничтоженной российской техники
выставка уничтоженной российской техники
выставка уничтоженной российской техники
выставка уничтоженной российской техники
выставка уничтоженной российской техники
выставка уничтоженной российской техники
выставка уничтоженной российской техники
выставка уничтоженной российской техники
выставка уничтоженной российской техники
выставка уничтоженной российской техники
выставка уничтоженной российской техники
выставка уничтоженной российской техники

Фото с сайта Подольской городской территориальной громады

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Редакция ПРОФИЛЬ

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