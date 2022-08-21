В Одесской области открылась выставка уничтоженной российской техники (фото)

Об этом сообщили в пресс-службе Подольской городской территориальной громады.

Среди «экспонатов» КамаАз – автозак, МТ-БЛ (многофункциональный тягач), командно-штабная машина и боевая машина десанта. Вся эта техника была уничтожена нашими защитниками в боях за Николаевскую область.

Выставка призвана продемонстрировать, что Вооруженные Силы Украины – это мощная и профессиональная сила, которая уничтожит любого пришедшего на нашу землю врага, которая способна побороть «вторую» армию мира, которая превращает в кучу металлолома современную технику российских оккупантов. Демонстрируется она в таком виде, в каком должна быть любая единица вооружения страны-террориста. В канун великого Государственного праздника — Дня Независимости Украины, пора вспомнить, что война не закончилась и какой ценой приобретается воля каждого украинца. Все должны объединиться вокруг национальной идеи делать все возможное для Победы,

– сказано в сообщении.

Отметим, что подобные выставки сейчас проходят во многих городах Украины и в европейских странах.

Фото с сайта Подольской городской территориальной громады