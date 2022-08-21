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В Одессе прошел концерт, посвященный Дню Независимости (фото, видео)

В Одессе прошел концерт, посвященный Дню Независимости (фото, видео)

Концерт, посвященный Дню Независимости, который Украина отметит 24, августа прошел под лозунгом и названием: «Поддержи своих».

Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Одесской мэрии.

Концерт практически не анонсировался, что связано с продолжающимися боевыми действиями и обстрелами Одесского региона российскими оккупантами.

Одесситов поздравил мэр города Геннадий Труханов:

В скором времени мы отметим 31-ю годовщину нашей Независимости. На этот день приходится еще одна дата, и она совсем не праздничная – полгода с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Надеюсь, эти полгода хватило, чтобы оккупанты поняли: мы никому не позволим лишить нас Украины. Нашей независимости.

И мы будем бороться столько, сколько нужно. Пока враг окончательно не покинет нашу землю.

По случаю праздника мэр наградил медиков и военнослужащих почетными наградами городского головы.

Ранее «Одесская Жизнь» писала, что в ВСУ предупредили  одесситов о возможных обстрелах на День Независимости.

Также мы спросили военных экспертов, ждать ли массового обстрела Украины 24 августа?

Фото и видео: Одесский городской совет

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Редакция ПРОФИЛЬ

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