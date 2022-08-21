В Одессе прошел концерт, посвященный Дню Независимости (фото, видео)

Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Одесской мэрии.

Концерт практически не анонсировался, что связано с продолжающимися боевыми действиями и обстрелами Одесского региона российскими оккупантами.

Одесситов поздравил мэр города Геннадий Труханов:

В скором времени мы отметим 31-ю годовщину нашей Независимости. На этот день приходится еще одна дата, и она совсем не праздничная – полгода с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Надеюсь, эти полгода хватило, чтобы оккупанты поняли: мы никому не позволим лишить нас Украины. Нашей независимости.

И мы будем бороться столько, сколько нужно. Пока враг окончательно не покинет нашу землю.