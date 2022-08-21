Итоги 21 августа в Одессе: сутки прошли под взрывы ракет и мин

Текущие сутки 21 августа проходят в Одессе под звуки воздушных тревог, взрывов ракет и морских мин.
Об этом в своём вечернем обращении рассказал руководитель Одесской областной военной администрации Максим Марченко.
Он прокомментировал ракетный удар по Одесской области и сообщил о подрыве двух дрейфующих мин.
Глава области рассказал, что ночью враг нанес удар по области ракетами «Калибр». Две ракеты были сбиты нашими подразделениями противовоздушной обороны. Три другие повредили сельскохозяйственное предприятие. К счастью, пострадавших среди людей нет.
Также сегодня в течении дня нашими подрывными командами были обезврежены две вражеские дрейфующие мины, которые прибило к берегу. В который раз напоминаю про запрет купания и посещения пляжей. Ваша жизнь и здоровье в ваших руках,
— заявил Максим Марченко.
Сегодня мы уже рассказывали подробности российского ракетного удара пятью ракетами по Одесскому региону.
Также «Одесская Жизнь» публиковала видео подрыва одной из дрейфующих мин, о которых говорил глава области.