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Итоги 21 августа в Одессе: сутки прошли под взрывы ракет и мин

Итоги 21 августа в Одессе: сутки прошли под взрывы ракет и мин

Текущие сутки 21 августа проходят в Одессе под звуки воздушных тревог, взрывов ракет и морских мин.

Об этом в своём вечернем обращении рассказал руководитель Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

Он прокомментировал ракетный удар по Одесской области и сообщил о подрыве двух дрейфующих мин.

Глава области рассказал, что ночью враг нанес удар по области ракетами «Калибр». Две ракеты были сбиты нашими подразделениями противовоздушной обороны. Три другие повредили сельскохозяйственное предприятие. К счастью, пострадавших среди людей нет.

Также сегодня в течении дня нашими подрывными командами были обезврежены две вражеские дрейфующие мины, которые прибило к берегу. В который раз напоминаю про запрет купания и посещения пляжей. Ваша жизнь и здоровье в ваших руках,

— заявил Максим Марченко.

Сегодня мы уже рассказывали подробности российского ракетного удара пятью ракетами по Одесскому региону.

Также «Одесская Жизнь» публиковала видео подрыва одной из дрейфующих мин, о которых говорил глава области.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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