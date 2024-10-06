Утихнет ли 6 октября магнитная буря

И несмотря на то, что пик этой бури ожидался ночью, она так или иначе способна и в течение дня повлиять на здоровье людей.

В группе особого риска пожилые, метеозависимые и люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями и нарушениями мозгового кровообращения. Так что в этот день следует уделить особое внимание своему здоровью:

по возможности ограничьте физическую нагрузку;

не нарушайте режим сна;

чаще бывайте на свежем воздухе;

употребляйте достаточное количество жидкости.

Ранее сообщалось, что первая сильная магнитная буря октября ожидается примерно с 3-го по 6-е число.

По прогнозам ученых, возмущение геомагнитного поля будет и 10 октября. Магнитные бури ожидаются также 11-12 и 20 октября. Но эти бури, как ожидается, будут слабыми.

Напомним, три месяца назад Землю накрыла самая мощная геомагнитная буря за последние 20 лет. Ученые выяснили, что она изменила атмосферу таким образом, как это еще никогда не наблюдали. В результате в атмосфере Земли возникла огромная спиральная структура, а также была полностью уничтожена ионосфера на средних широтах.