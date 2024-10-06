Новости Одессы и Одесской области

Утихнет ли 6 октября магнитная буря

Утихнет ли 6 октября магнитная буря

По информации Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США, сегодня, в воскресенье, 6 октября 2024 года, на Земле ожидается сильная магнитная буря. Она может стать причиной отключения радиосвязи, сбоев в работе энергосистем, а также повлиять на маршруты миграций птиц и животных.

И несмотря на то, что пик этой бури ожидался ночью, она так или иначе способна и в течение дня повлиять на здоровье людей.

В группе особого риска пожилые, метеозависимые и люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями и нарушениями мозгового кровообращения. Так что в этот день следует уделить особое внимание своему здоровью:

  • по возможности ограничьте физическую нагрузку;
  • не нарушайте режим сна;
  • чаще бывайте на свежем воздухе;
  • употребляйте достаточное количество жидкости.

Ранее сообщалось, что первая сильная магнитная буря октября ожидается примерно с 3-го по 6-е число.

По прогнозам ученых, возмущение геомагнитного поля будет и 10 октября. Магнитные бури ожидаются также 11-12 и 20 октября. Но эти бури, как ожидается, будут слабыми.

Напомним, три месяца назад Землю накрыла самая мощная геомагнитная буря за последние 20 лет. Ученые выяснили, что она изменила атмосферу таким образом, как это еще никогда не наблюдали. В результате в атмосфере Земли возникла огромная спиральная структура, а также была полностью уничтожена ионосфера на средних широтах.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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