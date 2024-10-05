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Как пережить мощную магнитную бурю в субботу, 5 октября

Как пережить мощную магнитную бурю в субботу, 5 октября

В субботу, 5 октября, ожидается солнечная активность с К-индексом 7 (красный уровень), что соответствует мощной магнитной буре, которая будет сохранять свою силу и в воскресенье, 6 октября.

Такие данные публикует Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Магнитные бури такой интенсивности могут негативно влиять на здоровье, особенно у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями или высоким кровяным давлением. Такие симптомы, как головная боль, головокружение, беспокойство и общий дискомфорт, могут возникнуть из-за изменений атмосферного давления и электромагнитной среды.

Кроме проблем со здоровьем, магнитные бури могут мешать работе технологий. Они могут нарушить работу электросетей, систем GPS и других навигационных инструментов, что может иметь значительные последствия для транспортных и спутниковых операций.

Как уберечься от влияния магнитных бурь

Чтобы даже самые сильные бури прошли для вас незаметно, врачи рекомендуют придерживаться правил здорового образа жизни:

  • ешьте больше сезонных овощей и фруктов, и меньше фастфуда, жареной и острой пищи, жирных продуктов. Меньше солите блюда;
  • пейте больше воды, в том числе в виде чая, несладкого компота, сока. А вот от алкоголя и энергетиков следует отказаться;
  • постарайтесь больше двигаться – сделайте зарядку, прогуляйтесь, устройте пробежку в медленном темпе;
  • по возможности меньше нервничайте, избегайте конфликтных ситуаций и источников стресса;
  • регулярно проветривайте комнату, особенно перед сном;
  • ложитесь спать в одно и то же время. Спите не меньше 7 часов в сутки;
  • если самочувствие сильно ухудшилось, обратитесь к семейному врачу.
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Редакция ПРОФИЛЬ
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