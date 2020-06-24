Утечка с танкера Delfi: прокуратура опровергла информацию о новом загрязнении моря в Одессе

В прокуратуре Одесской области опровергли информацию о дальнейшем распространении в Черном море нефтепродуктов с танкера Delfi.

Эту информацию в Facebook распространил депутат горсовета Одессы Александр Захаров.

По его словам, пятно нефтепродуктов с танкера, который затонул у пляжа Дельфин, расширилось до пляжа «Отрада».

Однако в прокуратуре завили, что пятно на поверхности моря — не нефтепродукты.

«При помощи квадрокоптера установили наличие затемнения воды, что является шлейфом природного происхождения», – сообщили пресс-служба прокуратуры.

Предварительные результаты анализа проб воды также показали, что нефтепродуктов в пятне нет. Но пробы все же передали и в независимую лабораторию.

Как сообщалось, утечка с танкера в очередной раз произошла в воскресенье, 21 июня.

Танкер в полузатопленном состоянии находится у пляжа «Дельфин» с ноября 2019 года. Хотя судно и обещали поднять до 25 июня – это далеко не первое обещание. Подробнее читайте в статье: Дельфийские хроники: когда уберут затонувшее судно?

Фото: Александр Захаров

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