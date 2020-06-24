Утечка с танкера Delfi: прокуратура опровергла информацию о новом загрязнении моря в Одессе

В прокуратуре Одесской области опровергли информацию о дальнейшем распространении в Черном море нефтепродуктов с танкера Delfi.
Эту информацию в Facebook распространил депутат горсовета Одессы Александр Захаров.
По его словам, пятно нефтепродуктов с танкера, который затонул у пляжа Дельфин, расширилось до пляжа «Отрада».
Однако в прокуратуре завили, что пятно на поверхности моря — не нефтепродукты.
«При помощи квадрокоптера установили наличие затемнения воды, что является шлейфом природного происхождения», – сообщили пресс-служба прокуратуры.
Предварительные результаты анализа проб воды также показали, что нефтепродуктов в пятне нет. Но пробы все же передали и в независимую лабораторию.
Как сообщалось, утечка с танкера в очередной раз произошла в воскресенье, 21 июня.
Танкер в полузатопленном состоянии находится у пляжа «Дельфин» с ноября 2019 года. Хотя судно и обещали поднять до 25 июня – это далеко не первое обещание. Подробнее читайте в статье: Дельфийские хроники: когда уберут затонувшее судно?
Фото: Александр Захаров