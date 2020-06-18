Дельфийские хроники: когда уберут затонувшее судно?

25 июня одесский пляж «Дельфин» должен лишиться одной из самых главных своих достопримечательностей – затонувшего танкера «Делфи». Об этом сообщил руководитель Одесской ОГА Максим Куцый у себя на странице в Facebook. Судно потерпело крушение во время шторма 22 ноября, и с этого времени даты его потенциальной уборки с побережья постоянно сдвигались. Вспомним некоторые из них.

Убрать до Нового года

Владелец затонувшего судна постоянно контактировал с администрацией Одесского морского порта. Он вышел на связь через неделю после аварии, желая решить сложившуюся проблему. Тогда же ему дали две недели срока, чтобы он за свой счет ликвидировал последствия крушения. Об этом было сказано 2 декабря, во время заседании комиссии горсовета по вопросам ЖКХ, экологии и чрезвычайных ситуаций. Собственник «Делфи» не возражал против проведения работ. Впрочем, позже возникли обстоятельства непреодолимой бюрократической силы, не давшие возможность убрать с берега затонувшее судно. Поэтому сроки уборки танкера неоднократно сдвигались еще раз.

Или до 31 марта?

Тем временем, затонувший «Делфи» стал местной достопримечательностью и новой фотозоной. Его рейтинг на Гугл картах побил по популярности Дом с одной стеной и Воронцовский дворец. Параллельно Одесская государственная областная администрация выдвинула новый срок. Владелец до 31 марта обязан убрать с берега пострадавшее судно своими силами. В противном случае, Администрация морских портов Украины ликвидирует его самостоятельно, разрезав на куски в течении двух месяцев. Степень выполнения этого обещания каждый желающий может увидеть лично, придя отдохнуть на пляж «Дельфин».

А как же курортный сезон?

Позже стало понятно, что ни ультиматумами владельцу, ни своими силами проблему затонувшего судна не решить. Собственник до конца января не предоставил плана ликвидационных работ, а у Администрации морских портов Украины ресурсы оказались тоже ограниченными. По предварительным расчетам, на уборку судна понадобится 20-25 миллионов гривен и около ста дней. То есть, даже если бы работы начались в марте, танкер «Делфи» всё равно бы остался местной достопримечательностью к началу лета.

Как только – так сразу

К середине весны, ближе к курортному сезону, сроки стали менее точными. Так 8 апреля от офиса Генпрокурора Украины поступила информация, что владелец уберет танкер в «ближайшее время». Маленькая деталь, когда это «время» наступит и в каком обозримом будущем, не упоминалась. Было только сказано, что компания-судовладелец согласовывает План проведения работ по подъему и демонтажу. Владелец танкера на обращение Генеральной прокураторы отреагировал оперативно, пообещав устранить все последствия аварии за свой счет, ориентируясь на законодательные и экологические нормы. Но одного желания оказалось мало, и «ближайшее время» продолжает отдаляться.

Тем временем на берегу

Пока ведутся переговоры, кто именно будет убирать танкер, за чей счет и каким образом, «Делфи» продолжает оставаться на берегу. Он уже более чем полгода радует любителей пофотографироваться и загрязняет окружающую среду. В частности, в конце мая была очередная утечка дизельного топлива с поврежденного судна. Её быстро устранили, но как долго простоит судно и какой от него будет вред – вопрос открытый. Если обещание Максима Куцего сбудется – уже к концу июня побережье «Дельфина» будет ничем не отличаться от других аналогичных пляжей. Если нет – то такому положению вещей вряд ли кто-то должен удивиться.

Напомним, танкер Delfi сорвался с якоря в сильный шторм. 22 ноября 2019 года судно село на мель в районе одесского пляжа “Дельфин”. Изначально в эпицентре аварии оказался в 157 раз превышен уровень загрязнения воды нефтепродуктами. Позже их концентрация уменьшилась.

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