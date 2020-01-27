Усюди коти, а умови бажають кращого: як міністр юстиції несподівано відвідав Одеський СІЗО (фото)

На думку очільника Міністерства юстиції, в закладі багато людей, яких тримати під вартою немає сенсу, тому він планує подавати відповідний законопроект, який допоможе зменшити кількість арештантів в СІЗО.

Про це повідомив сам міністр у Facebook.

– Продовжив практику візиту у тюрму без попередження у неділю. Цього разу відвідав СІЗО у Одесі. Спеціально обираю складні та проблемні установи, тому особливих сюрпризів не було, – пише Денис Малюська.

За його словами, в СІЗО чимало проблем. Мова йде про використання заборонених речей ув’язненими, поширенні наркотиків, умови праці співробітників.

На думку міністра, в закладі багато людей, яких тримати під вартою немає сенсу, тому він планує подавати відповідний законопроект, який допоможе зменшити кількість арештантів в СІЗО.

– Як і у інших установах вкрай багато людей, яких не бачу жодного сенсу ув’язнювати. Нижче виклав фото з жінкою, засудженою за господарський (білокомірцевий) злочин та яка перебуває у СІЗО з 2014 року. Кримінальне провадження триває з 2008 року. Також натрапив на хлопця 17 років, який обвинувачується у крадіжці (уже був засуджений за аналогічний злочин (умовно) раніше). А також на чоловіка, який обвинувачується у шахрайстві (неповернення боргу за розпискою) та справу якого переглядає уже третій склад суду першої інстанції. Протягом місяця-двох плануємо подати законопроект, який дозволить відфільтрувати з в’язниць тих, чиє перебування там недоречне, – пише міністр. Також приємно здивувала і наявність “в’язничних” тварин: – Коти/кішки усюди, і це не особливість цього СІЗО, їх багато у великій кількості установ. Одне з кошенят видряпалося і погуляло у мене на плечах (фото нижче). Розумію чому багатьом ув’язненим це до душі, – зазначив Малюська. Будівля та умови утримання (як і майже усюди), м’яко кажучи, бажають кращого: – Один із ув’язнених поскаржився на заборону використання ігрових консолей та приставок. Теж не розумію цієї заборони та, якщо не отримаю належної аргументації, зніму її уже найближчими днями. Дорослі чоловіки місяцями (іноді роками) сидять у маленьких камерах і виходять лише на годину на добу прогулятися у тісному дворику. Їм потрібно чимось себе зайняти протягом доби. Книги та телевізор – не завжди достатній вихід. Умови для заняття фізичними вправами теж далеко не ідеальні. Працівники СІЗО проживають та працюють у умовах, не набагато кращих за умови ув’язнених. Це потрібно виправляти якомога швидше, – завершив свій огляд міністр. Фото: Денис Малюська

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