Усиленный карантин: когда могут ввести и кому разрешат работать?

Во время усиленного карантина, который в Украине могут ввести с начала января 2021 года, могут разрешить работать пассажирскому транспорту, гостиницам, горнолыжным курортам и церквям.

Об этом во время встречи с журналистами 5 декабря сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает “Радио Свобода”.

Ляшко отметил, что сейчас рассматривается три даты начала усиления карантина в начале января, а точную дату должны объявить в среду, 9 декабря, на заседании Кабмина.

Во время усиленного карантина правительство планирует запретить работу заведений питания, будет разрешена только доставка. Также планируют закрыть школы, садики, спортзалы и развлекательные центры.

Ранее стало известно, что жесткий карантин (локдаун) не будут вводить в декабре, перенесли это на январь.

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