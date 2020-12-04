Новости Одессы и Одесской области

Рада поддержала бизнес: какие льготы получили одесские предприниматели?

Рада поддержала бизнес: какие льготы получили одесские предприниматели?

Верховная рада внесла ряд изменений в Налоговый кодекс для поддержки бизнеса на время карантина. Народные депутаты 4 декабря приняли за основу и в целом законопроект №4430.

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“За” проголосовали 302 нардепа.

Закон предусматривает:

  • аннулирование долгов до 3 060 грн
  • отсрочку термина оплаты, если долг не превышает 6 800 грн
  • списание пени и штрафов, если предприниматель обещает выплатить долг за 6 месяцев
  • освобождение от уплаты единого налога предпринимателей 1 группы с декабря 2020 по май 2021 года.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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