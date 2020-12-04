Рада поддержала бизнес: какие льготы получили одесские предприниматели?

Верховная рада внесла ряд изменений в Налоговый кодекс для поддержки бизнеса на время карантина. Народные депутаты 4 декабря приняли за основу и в целом законопроект №4430.
“За” проголосовали 302 нардепа.
Закон предусматривает:
- аннулирование долгов до 3 060 грн
- отсрочку термина оплаты, если долг не превышает 6 800 грн
- списание пени и штрафов, если предприниматель обещает выплатить долг за 6 месяцев
- освобождение от уплаты единого налога предпринимателей 1 группы с декабря 2020 по май 2021 года.
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