Рада поддержала бизнес: какие льготы получили одесские предприниматели?

Украинским предпринимателям обещают «ковид-помощь»: кто может ее получить? Более миллиона украинских предпринимателей и наемных работников, которые приостановили работу на время карантина, получат от государства финансовую помощь на портале и в мобильном приложении «Дія». ПОДРОБНЕЕ

Новый налог на имущество: сколько придется платить за хрущевку? В Украине планируют пересмотреть налог на недвижимость. Парламент уже готовит изменения в Налоговый кодекс по этому вопросу. Согласно новым правилам, вносить платежи придется практически всем владельцам недвижимости. Причем базой налогообложения станет не номинальная стоимость квадратного метра, привязанная к минимальной зарплате, а стоимость жилья, которую определит рынок. Сколько в таком случае придется платить, выясняла «Одесская жизнь». ПОДРОБНЕЕ