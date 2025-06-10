Напомним, 5 июня 2025 года 37-летний боксер Василий Ломаченко объявил о завершении своей профессиональной карьеры. В своем обращении боксер поблагодарил Бога, отца-тренера, семью, свою команду и США. Однако он не упомянул ни Украину, ни украинских болельщиков, ни войну.

Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик у себя в Instagram опубликовал пост благодарности Василию Ломаченко, выложив видео с лучшими моментами его карьеры.

«Ты один из величайших спортсменов, которых видел мир. Не только в боксе — вообще в спорте», — написал боксер.

Усик напомнил о выдающейся любительской карьере Ломаченко — двух олимпийских золотых медалях и почти 400 победах, отметив его уникальный стиль: «Ты был мастером движения, тайминга и точности».

Он также отметил заслуги Ломаченко на профессиональном ринге, где тот стал чемпионом мира в трёх весовых категориях и ломал шаблоны своим интеллектом и классом: «Ты сделал невозможное — и сделал это красиво».

В завершение Усик подчеркнул влияние Василия на спорт, подчеркнув, что наследие Ломаченко останется в летописи бокса и памяти болельщиков.

«Ты вдохновил миллионы, изменил игру, задал новую планку. Я горжусь тем, что могу назвать тебя другом, товарищем, братом», — написал Усик, закрыв комментарии под постом.

Отметим, Александра Усика и Василия Ломаченко связывает многолетняя дружба, Усик считает Василия своим «невероятно крутым братом». Несмотря на разные взгляды на войну в Украине, теплые отношения между боксерами не изменились.

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