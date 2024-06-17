Ушла из жизни Ирина Кузнецова — бывший директор Одесского дома актеров

Ушла из жизни Ирина Кузнецова — бывший директор Одесского дома актеров

Сегодня, 17 июня в Одессе на 89-м году жизни скончалась Ирина Григорьевна Кузнецова, которая долгое время возглавляла Одесский дом актеров. Она оставила неизгладимый след в культурной жизни города, став символом поддержки и вдохновения для многих известных деятелей искусства.

Среди ее друзей и воспитанников были такие звезды, как Лия Ахеджакова, Константин Райкин, Олег Табаков, Михаил Жванецкий, Юрий Горбачев, Роман Виктюк, Михаил Водяной, Георгий Ковтун, Валерий Хаит, Ефим Шифрин и многие другие.

Ирина Григорьевна была известна своей неутомимой работой и преданностью искусству, что делало Одесский дом актеров яркой частью культурной жизни города и филармонии. Она способствовала развитию многих талантливых художников, чьи имена стали известными не только в Украине, но и по всему миру.

Светлая память Ирине Григорьевне Кузнецовой.

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