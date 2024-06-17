Ушла из жизни Ирина Кузнецова — бывший директор Одесского дома актеров

Среди ее друзей и воспитанников были такие звезды, как Лия Ахеджакова, Константин Райкин, Олег Табаков, Михаил Жванецкий, Юрий Горбачев, Роман Виктюк, Михаил Водяной, Георгий Ковтун, Валерий Хаит, Ефим Шифрин и многие другие.

Ирина Григорьевна была известна своей неутомимой работой и преданностью искусству, что делало Одесский дом актеров яркой частью культурной жизни города и филармонии. Она способствовала развитию многих талантливых художников, чьи имена стали известными не только в Украине, но и по всему миру.

Светлая память Ирине Григорьевне Кузнецовой.