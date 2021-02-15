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Ушел из жизни выдающийся солист одесской оперы

Ушел из жизни выдающийся солист одесской оперы

Сегодня, 15 февраля, на 76-м году жизни скончался народный артист Украины, выдающийся оперный певец, солист Одесского театра оперы и балета Анатолий Бойко.

Об этом сообщается на странице Одесской оперы в Facebook.

Анатолий Бойко был солистом Одесского оперного театра с 1972 года. За четыре десятилетия он исполнил все ведущие басовые партии: Феррандо («Трубадур»), Борис («Борис Годунов»), Иван Хованский («Хованщина»), Кончак и Галицкий («Князь Игорь»), Алеко («Алеко»), Сальери («Моцарт и Сальери»), Собакин («Царская невеста»), Рене («Иоланта»), Гремин («Евгений Онегин»), Тибо («Орлеанская дева»), Мефистофель («Фауст»), граф Монтероне («Риголетто»), Петр I («Петр I»), Отец («Катерина»).

«Анатолий Иванович до последнего продолжал преданно служить искусству, радуя публику своим блестящим талантом… Это огромная потеря для музыкального мира и для всех нас!» – с грустью констатируют в театре.

Із сумом повідомляємо, що сьогодні на 76 році пішов з життя Анатолій Іванович Бойко – народний артист України, видатний…

Опубликовано Одеська Опера / Odesa Opera Понедельник, 15 февраля 2021 г.

 

 

Как сообщала «Одесская жизнь», 1 февраля скончался известный украинский театральный режиссер и продюсер, бывший директор Одесского Национального академического театра оперы и балета Сергей Проскурня.
Фото Юлии Сущенко

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