Умер режиссер, сумевший расшевелить «одесское оперное болото»

На 64-м году жизни скончался известный украинский театральный режиссер и продюсер, бывший директор Одесского Национального академического театра оперы и балета Сергей Проскурня.

О смерти режиссера написал у себя в Facebook бывший министр культуры Украины Евгений Нищук.

«Это был не просто директор, выдающийся культурный деятель, философ… Я назвал его нашим драматургом. Трудно дойти до масштабов событий, которые тронуло его сердце и творчество… Огромная потеря для меня… Для всех нас», – написал Нищук.

Причину смерти своего друга экс-министр не уточняет.

Как отмечает Телеграм-канал «Думская: Украина и мир», в 2009 году Сергей Проскурня был генеральным директором – художественным руководителем Одесской оперы и сумел расшевелить «одесское оперное болото». Всего за 80 дней в должности худрука он организовал международный фестиваль «Парад дирижеров» и выпустил новую постановку «Кармен», которая, несмотря на нервозную обстановку и сопротивляющийся новациям коллектив, прошла с грандиозным успехом.

Сергей Проскурня – лауреат премий Национального союза театральных деятелей Украины «Эксперимент» (2001) и имени Сергея Данченко (2017).

Напомним, 25 января в Одессе скончалась от сердечного приступа актриса театра, кино и телевидения Ирина Токарчук, известная многим зрителям как «Тетя Сима из одесской коммуналки».

Фото из Facebook Евгения Нищука