Усадьба человека-волка: как выглядит руинная достопримечательность Одесской области (фото)

«Логово человека-волка» (памятник архитектуры местного значения — Дворец-усадьба Дубецких-Панкеевых) продолжает влачить жалкое существование. Это и в самом деле на сегодняшний день те самые руины, которые могут однажды разрушиться уже до основания, и тогда манящая к себе достопримечательность останется только на фотографиях.

Одесский краевед, геолог, педагог, автор книг об Одессе Дмитрий Жданов по поводу судьбы памятника архитектуры обратился на горячую правительственную линию. Позже он разместил на своей странице в Facebook ответ Одесской облгосадминистрации этому поводу.

Усадьба взята под охрану государства еще в 1987 году. С 2010 года его собственником является ООО «Украинская кабельная компания». Как сообщают в ОГА, собственник должен провести комплекс реставрационных работ в усадьбе, но ничего не сделал в этом направлении.

Теперь, как сообщают чиновники, они потребуют у собственника научно-проектную документацию по поводу проведения реставрационных работ. Почему за десять лет не была затребована эта документация, остается только догадываться…

А усадьба, между тем, и в самом деле — очень необычный и привлекательный старейший туристический объект, пребывающий в состоянии полураспада, если не сказать больше.

Есть даже предположение, что усадьбу проектировал и строил сам Франц Боффо.Усадьбу купил разбогатевший каховский купец Константин Матвеевич Панкеев, у которого было двое детей: дочь Анна и сын Сергей, младше ее на три года. Именно пятилетний мальчик Сережа и прославил и себя, и усадьбу в Васильевке на весь мир.

Доктор филологических наук, профессор, заведующая кафедрой прикладной лингвистики Одесского национального университета им. И.Мечникова Наталья Кондратенко рассказала об этой необычной истории. Сергей Панкеев получил прозвище человека-волка, его случай был описан Фрейдом в «Истории одного детского невроза».

Сережу много лет преследовали в одном и том же сне семь белых волков. Он и себя считал волком, из-за чего и стал пациентом Фрейда. «Волчий признак», впрочем, не помешал Панкееву учиться в Одесском университете. Судьба родных Панкеева зачастую складывалась очень печально, многие из них заканчивали жизнь самоубийством. Сам же Панкеев прожил до 92 лет и называл лечившего его Фрейда шарлатаном, утверждая, что «волки — по-прежнему его семья»…

Фото: Дмитрий Жданов; а также сайт dumskaya.net