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Безопасность одесских пляжей обеспечивают с помощью роботов: подробности (видео)

Безопасность одесских пляжей обеспечивают с помощью роботов: подробности (видео)

Одесские водолазы получили современное американское оборудование для проверки морского дна перед открытием пляжей. Такого уровня техника сейчас только в Одессе.

Перед началом купального сезона водолазы ГСЧС получили современное оборудование, на котором сейчас тренируются. Это высокоинтеллектуальные помощники – морские и речные дроны, с помощью которых водолазы смогут освоить новые глубины одесского побережья.

По словам водолазов-спасателей, перед открытием пляжа они должны проверить дно на наличие стекла, камней и других опасных предметов. Если водолазам сложно поднимать эти предметы со дна, то на помощь им приходит дрон.

Он предназначен для обезвреживания взрывоопасных предметов и от него зависит безопасность всего подразделения, занимающегося подводным разминированием.

Если территория водоема большая, к делу привлекают немецкого мини-катамарана. Он сканирует дно с поверхности воды и может отыскать даже маленький предмет. По словам специалистов, он с поверхности воды видит даже небольшие предметы: шины и даже обычную сковороду.

Водолазы получили современное американское оборудование для сложных глубинных спусков, оно сейчас только в Одессе.

Раньше мы писали, что открытие одесских пляжей станет экспериментом.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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