Разлив нефтепродуктов на одесском пляже: что рассказали в мэрии

В одесской мэрии отреагировали на ситуацию с разливом нефрепродуктов в акватории Черного моря возле берега на пляже «Отрада». Как сообщает пресс-служба Одесского горсовета, в месте загрязнения уже отобрали пробы морской воды.

Напомним, утром 3 июня одесситы заметили на поверхности моря в районе «Отрады» следы разлитого горючего. Также на месте разлива наблюдался резкий неприятный запах нефтепродуктов.

По информации мэрии, на морской поверхности в районе пляжа «Отрада» визуально наблюдается «характерное пятно нефтепродуктов неустановленного размера». Тем же утром сотрудники Госэкоинспекции Юго-Западного округа (Николаевская и Одесская области) отобрали пробы морской воды в месте загрязнения с целью проведения соответствующего лабораторного анализа.

«Сотрудниками Госэкоинспекции, Департамента экологии и природных ресурсов облгосадминистрации и Департамента экологии и развития рекреационных зон городского совета проводятся совместные действия по установлению объемов и источников загрязнения и информирования в установленном порядке правоохранительных органов», – сказано в сообщении.

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