Отдыхающие на одесских пляжах станут частью эксперимента (видео)

Недавно мы писали, что пляжи в Одессе осматривает специальная комиссия инекоторые из них готовят к открытию.

В связи с тем, что почти на всех пляжах — «аншлаг» — многие одесситы и гости города не только загорают, но и купаются, в ОК «Юг» прокомментировали ситуацию и подтвердили, что пляжи будут открывать. Представитель ОК «Юг» отметила, что военные до сих пор считают это опасным, ведь побережье — зона обороны. Но поскольку люди нуждаются в определенном отдыхе, открытие некоторых участков, скорее всего, состоится.

Это опыт. Попытаться стоит. Впрочем, состоится он только при условии выполнения прописанных ограничений безопасности и норм, —

отметила Наталья Гуменюк.

Единственное, что военные не говорят – как и кто будет следить за безопасностью на пляжах? Ведь только тот факт, что будут большие скопления людей на достаточно большом открытом пространстве уже вызывает беспокойство.

Напомним, что медики считают, что открытие одесских пляжей – преждевременная затея.

Фото иллюстративное, видео «Первый»