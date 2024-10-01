Померла молода дівчина, яка постраждала під час атаки на Ізмаїл

У лікарні померла 24-річна дівчина, яка отримала поранення під час атаки рашистів по Ізмаїлу 27 вересня 2024 року.
Про це сьогодні, 1 жовтня, повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер.
«На жаль, збільшилася кількість жертв російської атаки по Ізмаїлу 27 вересня. Сьогодні в лікарні померла 24-річна дівчина. Наші медики робили все можливе, проте поранення були надто тяжкими», – йдеться в повідомленні.
Це четверта жертва ранкової атаки на Ізмаїл 27 вересня.
Нагадаємо, Ізмаїл був атакований двома десятками «шахедів» напередодні Дня міста. Унаслідок падіння дронів зруйновано житлові будинки, загинули люди.
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