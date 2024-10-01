Новини Одеси та Одеської області

Померла молода дівчина, яка постраждала під час атаки на Ізмаїл

Померла молода дівчина, яка постраждала під час атаки на Ізмаїл

У лікарні померла 24-річна дівчина, яка отримала поранення під час атаки рашистів по Ізмаїлу 27 вересня 2024 року.

Про це сьогодні, 1 жовтня, повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер.

«На жаль, збільшилася кількість жертв російської атаки по Ізмаїлу 27 вересня. Сьогодні в лікарні померла 24-річна дівчина. Наші медики робили все можливе, проте поранення були надто тяжкими», – йдеться в повідомленні.

Це четверта жертва ранкової атаки на Ізмаїл 27 вересня.

Нагадаємо, Ізмаїл був атакований двома десятками «шахедів» напередодні Дня міста. Унаслідок падіння дронів зруйновано житлові будинки, загинули люди.

Читайте також: Трагічне 434-річчя Ізмаїлу: святкування скасовано через війну

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk