Дату и место похорон одного из самого известных в мире одесситов, сатирика, артиста и писателя Михаила Жванецкого пока не определили. Однако уже известно, что церемонии прощания с ним не будет.

Причина – пандемия коронавируса, пишет “Интерфакс” со ссылкой на официального преставителя сатирика Олега Сташкевича.

“Прощания не будет. Сейчас, учитывая пандемию и ситуацию с коронавирусом, проводить прощание опасно и негуманно”, – сказал Сташкевич.

Напомним, Жванецкий умер в возрасте 86-ти лет.

Месяц назад стало известно, что Жванецкий больше не будет заниматься концертной деятельностью, поскольку «чувствует себя пожилым человеком».

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