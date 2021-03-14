В Одесской области легковушка влетела в фуру: погиб полицейский

В Одесской области на дороге в город Доброслав легковой автомобиль Subaru въехал в грузовик MAN.

Грузовик при этом стоял на обочине, а участок дороги был темным, без освещения. Авария произошла в ночь на 13 марта. Об этом сообщили в пресс-службе облуправления Нацполиции.

В Subaru ехал 43-летний полицейский, в этот момент об был не на службе. От полученных травм мужчина умер на месте ДТП.

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