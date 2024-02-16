В тюрьме умер российский оппозиционный политик Алексей Навальный — СМИ

Алексей Навальный умер в колонии за Полярным кругом. Об этом сообщает Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Сообщается, что заключенный политик «после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание». Ему «проводили все необходимые мероприятия, положительных результатов они не дали».

«Незамедлительно прибыли медицинские работники учреждения, была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали. Врачи скорой помощи констатировали смерть осужденного. Причины смерти устанавливаются», — говорится в сообщении.

В СМИ сообщают, что причиной смерти 47-летнего российского оппозиционера стал оторвавшийся тромб.

Алексей Навальный — российский оппозиционный политик, общественный деятель и юрист. Он известен как организатор демонстраций против коррупции в россии, а также против президента путина и его правительства. Он является лауреатом Премии имени Сахарова 2021 года, которую получил за свою борьбу за демократию и права человека в рф.

Навальный также известен своими расследованиями о коррупции в россии, которые он публиковал в своем блоге и YouTube-канале. Одно из самых известных его расследований — это фильм «Дворец для Путина. История самой большой взятки», в котором он раскрывает роскошную резиденцию Путина на побережье Черного моря.

Что известно о заключении Алексея Навального

Алексея Навального заключили под стражу в январе 2021 года, когда он вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение после отравления «Новичком». После этого суд заменил политику условный срок на реальный по делу «Ив Роше».

В марте 2022 года суд приговорил Навального к девяти годам колонии общего режима, обвинив его в мошенничестве при сборе донатов и «неуважении» к суду. В августе 2023 года его приговорили к 19 годам колонии особого режима по делу об организации «экстремистского сообщества».

Сначала политик находился в ИК-6 во Владимирской области. В середине декабря 2023 года Навального этапировали в колонию «Полярный волк» в поселке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе.

14 февраля 2024 года пресс-секретарь политика сообщала, что Навального в 27-й раз за время заключения отправили в штрафной изолятор (ШИЗО).

Смерть политика могла стать следствием плохого состояния здоровья, которое он получил после отравления Новичком, а также недостаточной медицинской помощи в заключении. Некоторые также подозревают, что его смерть была заказана или вызвана российскими спецслужбами.

Напомним, в 2014 году Навальный проверил на сепаратизм Одессу