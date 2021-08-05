Умер Евгений Марчук – известный государственный деятель

5 августа остановилось сердце Евгения Марчука. Родившийся в Одесской области, он был первым председателем Службы безопасности Украины (1991-1994), премьер-министром в 1995-1996 годах и Министром обороны (2003-2004).

Новость о смерти государственного деятеля в своем Facebook сообщила его вдова Лариса Ившина.

Черный день. Умер Евгений Кириллович… остановилось сердце,

– коротко написала она.

Перед этим Евгений Марчук переболел коронавирусом, который спровоцировал острую сердечно-легочную недостаточность.

Соболезнования по поводу смерти государственного деятеля высказал президент страны Владимир Зеленский. Он отметил, что Марчук “всю свою жизнь посвятил защите национальных интересов Украины” и “благодаря в том числе его усилиям на Донбассе был установлен режим тишины, который сохраняется до сих пор”.

У Марчука остались вдова и два сына от первого брака.

Марчук родился в 1941 году в селе Долиновка. Тогда это была Одесская область, потом село отнесли к Кировоградскому регионы. С 1963 года служил в КГБ.

В 1990-м занял пост первого зама руководителя этой структуры в УССР. После обретения Украиной независимости Марчук стал руководить Службой безопасности Украины.

Два раза избирался в Раду. В 1995 году назначен премьером во время каденции Леонида Кучмы, спустя четыре года – секретарем СНБО.

В 2003-2004 годах руководил Министерством обороны. С началом войны России против Украины побывал в составе делегации на минской переговорной площадке (2015-2019), причем с 22 ноября 2018 до 19 мая 2019 года возглавлял ее.

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