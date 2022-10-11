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На улице Жуковского в Одессе начались серьезные дорожные изменения

На улице Жуковского в Одессе начались серьезные дорожные изменения

На улице Жуковского обновили дорожную разметку и внесли изменения в схему дорожного движения. Также скоре на этой улице появятся велодорожки и установят антипарковочные столбики.

Об этом сообщили в Коммунальном предприятии СМЭП.

Дорожники сообщили, что провели на улице Жуковского работы по обновлению дорожной разметки.

При этом на некоторых перекрестках было изменено направление полос движения и появились соответствующие дорожные знаки.

Для водителей была нанесена соответствующая разметка и установлены знаки дорожного движения 5.16 – направление движения по полосам. В связи с обновлениями водителей просят быть внимательными при движении по улице Жуковского.

На улице Жуковского появятся велодорожки и антипарковочные столбики

Также в КУ СМЭП сообщили, что на проезжей части улицы Жуковского обустраиваются велосипедные дорожки.

Еще, учитывая многочисленные нарушения водителями Правил дорожного движения, а именно парковку транспортных средств, в местах для этого не предусмотренных, будут устанавлены антипарковочные столбики.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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