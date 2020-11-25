В Одессе хотят потратить 150 миллионов на очередной ремонт улицы Толбухина – оправданы ли эти затраты? (фото)

Мэрия Одессы планирует после трехлетнего перерыва возобновить реконструкцию улицы Толбухина, соединяющей одноименную площадь и Фонтанскую дорогу. За дополнительные 150 млн грн собираются отремонтировать участок между улицами Чубаевской и Петрашевского.

Корреспондент «Одесской жизни» посмотрел, нужен ли ремонт на этой улице.

Капитальный ремонт улицы Толбухина начался еще в 2016 году. Тогда обновили участок от улицы Композитора Глинки до Петрашевского, потратив около 55 млн грн. Работами занималась компания «Росдорстрой». Продолжить ремонт улицы, но уже на участке от Петрашевского до Чубаевской планировали в 2017 году, но этого не произошло.

Сейчас же городские власти намерены завершить ремонт на всей улице. Так, на днях в системе госзакупок Prozorro был опубликован тендер на капитальную реконструкцию указанного отрезка улицы Толбухина. Заказчиком торгов выступает городское управление дорожного хозяйства (УДХ). Аукцион назначен на 7 декабря. Работы должны быть завершены до 31 декабря 2022 года.

УДХ предлагает за работы 152 миллиона гривен. Но оправданы ли такие затраты?

В первую очередь, в глаза бросается состояние дороги, а оно, мягко говоря, ужасное: кругом ямы, выбоины, по всей дороге хаотично разбросаны ржавые мусорные баки и старые шины. Проехать на обычной легковушке здесь – настоящее испытание. Пешеходам также приходится несладко, ведь никаких тротуаров на участке нет. Не в лучшем состоянии на этой улице и электросети.

Как следует из технического задания, подрядчик должен обновить инженерные коммуникации и отремонтировать дорожное полотно. Всего планируется капитально отремонтировать 14 660 квадратных метров улицы. Здесь хотят установить ливневки, обновить канализацию, провести водопровод и газопровод. Также в планах обустройство тротуаров, въездов во дворы и даже велодорожка.

Кроме того, в техзадании указано, что на Толбухина обновят наружное освещение, заменят светофоры, поставят новые дорожные знаки и высадят 146 софор вместо спиленных деревьев.

Таким образом, 150 миллионов за обновление 600-метрового участка, по нашему мнению, вполне оправданы. Главное, чтобы в итоге мэрия действительно реализовала все задуманное.

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