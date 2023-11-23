Новое расписание поездов: «Укрзализныця» анонсировала изменения с начала 2024 года

Детали об обновлениях рассказали в «Укрзализныци».

В новом графике движения поездов на 2024 год Укрзализныця назначает 14 новых рейсов: 11 внутренних и 3 международных. Кроме того, предусмотрено улучшение 19 рейсов по Украине и за границу, новые сообщения для регионов.

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Пассажирские перевозки – это одно из основных направлений деятельности компании и наша социальная миссия. Понимая это мы постоянно развиваемся: назначаем новые поезда, обновляем подвижной состав и предлагаем дополнительные сервисы. В новом сезоне наших пассажиров ждут новые международные поезда Днепр – Хелм, Чоп – Вена и Чоп – Прага. В общем, за время войны мы отстроили широкую сеть международных маршрутов. По объемам практически компенсирован трафик регулярных авиационных рейсов. Также продолжим развивать и хоббовую модель перевозок как для внутренних рейсов, так и для международных. Да, по объемам перевезенных пассажиров мы уже вернулись на уровень 2021 года. Развивая международное сообщение, открывая новые маршруты внутри страны, мы укрепляем связь всех регионов и остаемся всегда готовы приехать туда, где это будет необходимо, — отметил председатель правления АО «Укрзализныця» Евгений Лященко.

Отмечается, что новый график движения поездов на 2024 год разрабатывается с учетом отзывов пассажиров. Более 7 тысяч пользователей мобильного приложения УЗ дали свои предложения этой осенью. Основной акцент был сделан на улучшении дефицитных соединений: международных и горных.

Именно горное направление на пике летнего сезона стало наиболее популярным среди организованных групп детей на оздоровлении из прифронтовых регионов, а также военнослужащих в заслуженных отпусках, сообщили в компании.

Новые международные направления:

назначение нового поезда №119/120 Днепр — Хелм с удобной стыковкой в направлении Варшавы, что на целых 4 часа ускоряет дорогу для днепрян в столицу Польши по сравнению с сообщением через Перемышль;

развитие хабового сообщения через Чоп: новые международные поезда Чоп — Вена и Чоп — Прага стыкуются с рядом поездов по Украине.

Новые маршруты по Украине:

№51/52 Одесса — Запорожье будет курсировать через день.

будет курсировать через день. №129/130 Кременчуг — Черновцы будет курсировать через день. Черновцы впервые получат прямое сообщение с Кременчугом и альтернативную возможность добраться до Киева и других городов на пути следования.

будет курсировать через день. Черновцы впервые получат прямое сообщение с Кременчугом и альтернативную возможность добраться до Киева и других городов на пути следования. №216/215 Запорожье — Черновцы будет курсировать жедневно и соединит Буковину с Ивано-Франковском, Львовом, Днепром и Запорожьем.

будет курсировать жедневно и соединит Буковину с Ивано-Франковском, Львовом, Днепром и Запорожьем. №193/192 Кривой Рог — Ясиня будет курсировать через день и впервые соединит прямым сообщением Криворожья с Карпатами.

будет курсировать через день и впервые соединит прямым сообщением Криворожья с Карпатами. №345/346 Ужгород — Черновцы будет ежедневно курсировать и позволит восстановить историческое прямое сообщение Закарпатья с Буковиной через популярный горнолыжный курорт в Славске.

будет ежедневно курсировать и позволит восстановить историческое прямое сообщение Закарпатья с Буковиной через популярный горнолыжный курорт в Славске. №28/27 Киев — Мукачево в пиковые даты соединит столицу со Славском и Закарпатьем новым дневным сообщением.

в пиковые даты соединит столицу со Славском и Закарпатьем новым дневным сообщением. №145/146 Сумы — Рахов обеспечит сообщение севера с горнолыжными курортами Прикарпатья и Закарпатья.

обеспечит сообщение севера с горнолыжными курортами Прикарпатья и Закарпатья. №365/366 Луцк — Рахов позволит жителям Луцка и Ровно получить сообщение с Моршином, Долиной, Калушем, Франковском, Яремче, Буковелем, Ворохтой. А еще Львов получит максимально удобное сообщение с горной местностью.

позволит жителям Луцка и Ровно получить сообщение с Моршином, Долиной, Калушем, Франковском, Яремче, Буковелем, Ворохтой. А еще Львов получит максимально удобное сообщение с горной местностью. №368/367 Луцк — Ужгород даст сообщение Луцку со Львовом, Мукачево и Чопом.

даст сообщение Луцку со Львовом, Мукачево и Чопом. Интерсити №747/748 Киев — Тернополь будет курсировать ежедневно и даст комфортное утреннее и вечернее сообщение для жителей Тернополя, Хмельницкого, Винницы со столицей.

будет курсировать ежедневно и даст комфортное утреннее и вечернее сообщение для жителей Тернополя, Хмельницкого, Винницы со столицей. Интерсити №745/746 Киев — Львов обеспечит долгожданное утреннее сообщение Львова и Киева.

Улучшения ожидаются на таких популярных маршрутах:

Поезд №25/26 Одесса — Рахов получил более удобную вечернюю отправку из Одессы в 18:20 вместо 14:02.

Маршрут поезда №357/358 Киев — Ворохта будет продлен до станции Ясиня, откуда начинаются популярные рейсы в горы.

Поезд 95/96 Киев (20:31) – Рахов (10:56) становится фирменным для семейных поездок в горы с максимальным комфортом.

Поезда №5/6 Запорожье – Ясиня, №40/39 Запорожье – Солотвино и поезд Луцк – Ужгород, который в новом графике получил новую нумерацию 368/367, становятся ежедневными.