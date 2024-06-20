«Укрзалізниця» назначила дополнительные поезда в Одессу: когда и откуда

«Укрзалізниця» назначила дополнительные поезда в Одессу: когда и откуда

Украинская компания-перевозчик «Укрзалізниця», реагируя на повышенный спрос пассажиров в течение летнего сезона, назначила дополнительные поезда в Одессу из Киева (на 22 и 23 июня) и Львова (на 30 июня).

Как сообщает пресс-служба компании, дополнительный поезд №115 Киев – Одесса будет отправляться из Киева 22 и 23 июня в 8:26 и прибывать в Одессу в 18:22.

В обратном направлении из Одессы поезд будет отправляться в те же дни в 10:14 и прибывать в Киев в 19:48.

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Кроме того, назначен дополнительный поезд №168/167 Львов – Одесса на 30 июня. Поезд будет отправляться из Львова в 07:23 и прибывать в Одессу в 18:19.

Из Одессы поезд будет отправляться в тот же день в 08:03 и прибывать во Львов в 18:40.

Билеты на поезда будут доступны традиционно в приложении «Укрзалізниці» на сайте компании, в чат-боте и в кассах вокзалов.

Ранее «Укрзалізниця» запустила обновленный сайт для пассажиров, которым удобно покупать билеты онлайн.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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