Чтобы избежать блэкаута: «Укрзалізниця» вносит изменения в графики движения электропоездов

Чтобы избежать блэкаута: «Укрзалізниця» вносит изменения в графики движения электропоездов

Украинская компания-перевозчик «Укрзалізниця» с целью уменьшения потребления ныне дефицитной электроэнергии пересмотрит графики движения пригородных поездов по всей стране.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Чтобы страна выстояла и избежала блэкаута, железнодорожники временно вносят изменения в график движения пригородных электропоездов: в течение июня временно корректируются графики движения 74 пригородных электропоездов по всей Украине. То есть некоторые поезда временно не будут курсировать, а некоторые изменят периодичность или им будет ограничен маршрут», – говорится в сообщении.

При этом в ведомстве уточнили: когда ситуация улучшится, движение пригородных электропоездов будет возобновлено.

«Укрзалізниця» призывает пассажиров уточнять информацию о движении электропоездов в кассах, справочных службах, на официальных сайтах компании и региональных филиалов.

В то же время, уточняет перевозчик, изменения не будут касаться критически важных электричек, обеспечивающих подвоз населения на работу и обратно.

Ранее сообщалось, что «Укрзалізниця» с целью экономии потребления электроэнергии будет в пиковые часы отключать подсветку фасадов и отдельных зон крупнейших железнодорожных вокзалов страны, в частности, одесского.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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