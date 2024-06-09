Чтобы избежать блэкаута: «Укрзалізниця» вносит изменения в графики движения электропоездов

Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Чтобы страна выстояла и избежала блэкаута, железнодорожники временно вносят изменения в график движения пригородных электропоездов: в течение июня временно корректируются графики движения 74 пригородных электропоездов по всей Украине. То есть некоторые поезда временно не будут курсировать, а некоторые изменят периодичность или им будет ограничен маршрут», – говорится в сообщении.

При этом в ведомстве уточнили: когда ситуация улучшится, движение пригородных электропоездов будет возобновлено.

«Укрзалізниця» призывает пассажиров уточнять информацию о движении электропоездов в кассах, справочных службах, на официальных сайтах компании и региональных филиалов.

В то же время, уточняет перевозчик, изменения не будут касаться критически важных электричек, обеспечивающих подвоз населения на работу и обратно.

Ранее сообщалось, что «Укрзалізниця» с целью экономии потребления электроэнергии будет в пиковые часы отключать подсветку фасадов и отдельных зон крупнейших железнодорожных вокзалов страны, в частности, одесского.