«Укрзалізниця» призначила додаткові поїзди до Одеси: коли та звідки

Як повідомляє прес-служба компанії, додатковий потяг №115 Київ – Одеса відправлятиметься з Києва 22 та 23 червня о 8:26 та прибуватиме до Одеси о 18:22.

У зворотному напрямку з Одеси поїзд відправлятиметься в ті ж дні о 10:14 і прибуватиме до Києва о 19:48.

Крім того, призначено додатковий поїзд №168/167 Львів – Одеса на 30 червня. Поїзд відправлятиметься зі Львова о 07:23 та прибуватиме до Одеси о 18:19.

З Одеси поїзд відправлятиметься того ж дня о 08:03 та прибуватиме до Львова о 18:40.

Квитки на поїзди будуть доступні традиційно у додатку «Укрзалізниці» на сайті компанії, в чат-боті та в касах вокзалів.

Раніше «Укрзалізниця» запустила оновлений сайт для пасажирів, яким зручно купувати квитки онлайн.