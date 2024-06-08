Укрзалізниця запустила обновленный сайт: что поменялось

Чтобы воспользоваться обновленным сайтом — booking-new.uz.gov.ua нужно авторизоваться: указать свой номер мобильного и подтвердить вход с помощью кода, который придет на телефон. После чего будут доступны онлайн-услуги:

поиск и покупка билетов на поезда, в том числе на международный рейс;

приобретение билетов в женские купе и со скидкой для студентов;

возможность докупить билет на питомца или багаж;

возврат билетов на международные рейсы;

улучшенный поиск поездок с пересадками, в том числе внутри поезда.

Кроме этого на сайте появилось электронное табло, а также возможность быстро оформить заявление на дополнительные сервисы: