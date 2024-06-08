Укрзалізниця запустила обновленный сайт: что поменялось

«Укрзалізниця» запустила обновленный сайт для пассажиров, которым удобно покупать билеты онлайн. Теперь он напоминает мобильное приложение, имеет расширенный и простой в использовании функционал.
Чтобы воспользоваться обновленным сайтом — booking-new.uz.gov.ua нужно авторизоваться: указать свой номер мобильного и подтвердить вход с помощью кода, который придет на телефон. После чего будут доступны онлайн-услуги:
- поиск и покупка билетов на поезда, в том числе на международный рейс;
- приобретение билетов в женские купе и со скидкой для студентов;
- возможность докупить билет на питомца или багаж;
- возврат билетов на международные рейсы;
- улучшенный поиск поездок с пересадками, в том числе внутри поезда.
Кроме этого на сайте появилось электронное табло, а также возможность быстро оформить заявление на дополнительные сервисы:
- заказ билетов для военных, когда на поезде не осталось мест;
- оформление билетов на группу от 10 человек;
- заказ вагона для перевозки автомобиля;
- поиск забытых вещей на вокзалах и вагонах;
- заказ инклюзивного вагона для людей с инвалидностью I группы, детям с инвалидностью, людям на креслах колесных и их сопровождающим, а также людям с нарушением двигательно-опорного аппарата;
- заказ вокзального помощника — сопровождение и помощь с багажом маломобильным пассажирам и людям с инвалидностью.