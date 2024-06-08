Укрзалізниця запустила обновленный сайт: что поменялось

Укрзалізниця запустила обновленный сайт: что поменялось

«Укрзалізниця» запустила обновленный сайт для пассажиров, которым удобно покупать билеты онлайн. Теперь он напоминает мобильное приложение, имеет расширенный и простой в использовании функционал.

Чтобы воспользоваться обновленным сайтом — booking-new.uz.gov.ua нужно  авторизоваться: указать свой номер мобильного и подтвердить вход с помощью кода, который придет на телефон. После чего будут доступны онлайн-услуги:

  • поиск и покупка билетов на поезда, в том числе на международный рейс; 
  • приобретение билетов в женские купе и со скидкой для студентов;
  • возможность докупить билет на питомца или багаж;
  • возврат билетов на международные рейсы;
  • улучшенный поиск поездок с пересадками, в том числе внутри поезда.

билеты Укрзализныця

Кроме этого на сайте появилось электронное табло, а также возможность быстро оформить заявление на дополнительные сервисы:

  • заказ билетов для военных, когда на поезде не осталось мест;
  • оформление билетов на группу от 10 человек;
  • заказ вагона для перевозки автомобиля;
  • поиск забытых вещей на вокзалах и вагонах;
  • заказ инклюзивного вагона для людей с инвалидностью I группы, детям с инвалидностью, людям на креслах колесных и их сопровождающим, а также людям с нарушением двигательно-опорного аппарата;
  • заказ вокзального помощника — сопровождение и помощь с багажом маломобильным пассажирам и людям с инвалидностью.
Фото аватара
Анастасия Епурь ПРОФИЛЬ
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