“Укрзалізницю” возглавит бывший замглавы Одесской ОГА – СМИ

Об этом пишет LIGA.net со ссылкой на собственные источники. Информацию подтвердил и экс-директор по развитию бизнеса УЗ Андрей Рязанцев.

“По моей информации, наблюдательный совет УЗ 12 августа проголосовал за назначение Владимира Жмака главой правления УЗ”, – сообщил Рязанцев в Facebook.

Владимир Жмак сейчас входит в Наблюдательный совет аэропорта «Борисполь».

В 2015-2016 годах он работал первым заместителем председателя Одесской ОГА Михаила Саакашвили. Также занимал руководящие должности в группе ТНК-BP. Был советником президента “Киевстара” – отвечал за развитие новых направлений бизнеса. В течение семи лет входил в набсовет этой компании.