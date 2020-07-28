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Бывший замглавы Одесской ОГА может возглавить «Укрзалізницю»

Бывший замглавы Одесской ОГА может возглавить «Укрзалізницю»

На должность председателя правления «Укрзалізниці» претендуют пять кандидатов.

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Среди них – Владимир Жмак, который сейчас входит в Наблюдательный совет аэропорта «Борисполь».

Об этом пишет «Экономическая правда».

В 2015-2016 годах он работал первым заместителем председателя Одесской ОГА Михаила Саакашвили. Также занимал руководящие должности в группе ТНК-BP. Был советником президента “Киевстара” – отвечал за развитие новых направлений бизнеса. В течение семи лет входил в набсовет этой компании.

«До свидания, Одесса! Прошёл год и пора возвращаться домой», – написал Жмак в Фейсбук, когда увольнялся из Одесской ОГА.

Евгений Белый
Евгений Белый ПРОФИЛЬ

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