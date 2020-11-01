Билеты на Интерсити существенно подешевели

Об этом заявил руководитель филиала “Пассажирская компания” УЗ Александр Перцовский.

“С 1 ноября мы снижаем цены на билеты на поезда Интерсити для того, чтобы не возить воздух. Приглашаем пассажиров воспользоваться услугами скоростных поездов, а тех, кто путешествовал во втором классе, – пересесть в первый”, – заявил Перцовский.

По его словам, снижение на 15% – базовое, но при условии ранней покупки билетов экономия может увеличиться еще на 20-25%.

Как сообщили в пресс-службе УЗ, стоимость проезда будет меняться не только в зависимости от даты, но и дня недели, в который пассажир совершает путешествие. В частности, дешевле пользоваться вагоном 1 класса скоростного поезда во вторник, дороже – в пятницу, поскольку действуют разные коэффициенты индексации тарифов. Кроме того, при покупке билетов “туда – обратно” действует скидка 10%.

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