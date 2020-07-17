Укрзалізниця відновила залізничне сполучення між Одесою та Чернівцями

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

21 липня з Чернівців у напрямку Одеси вирушить перший за час карантину поїзд, а 22 липня поїзд рушить у зворотньому напрямку.

Загалом, з наступного тижня курсуватимуть такі поїзди:

№136/135 Чернівці — Одеса щоденно з Чернівців з 21 липня, з Одеси з 22 липня;

№702/701 Львів — Чернівці вирушатиме зі Львова з 20 липня (щоденно, крім середи), з Чернівців з 21 липня (щоденно, крім четверга);

№7/8 Київ — Чернівці курсуватиме щоденно з Києва з 21 липня, з Чернівців з 22 липня.

Квитки уже можна придбати у касах або на сайті Укрзалізниці.

Нагадаємо, перший в Україні випадок захворювання на коронавірус було зафіксовано у Чернівцях. Також “Одесская жизнь” публікувала детальний розклад руху приміських поїздів.