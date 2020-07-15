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Одесские электрички полностью возобновили работу: подробное расписание

Одесские электрички полностью возобновили работу: подробное расписание

Компания «Укрзалізниця» планирует полноценно восстановить железнодорожное сообщение по стране уже в августе. Об этом сообщил и.о. председателя правления АО «Укрзалізниця» Иван Юрик. По его словам, возобновить железнодорожное сообщение со всеми регионами можно будет, если количество заболеваний коронавирусом пойдет на спад.

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На одесском железнодорожном вокзале расписание поездов дальнего следования сейчас выглядит куцым. Первоначально, когда только запустили первые составы, в нем было всего несколько поездов: один «Интерсити» и три ночных пассажирских в сторону Киева, Харькова и Днепра.

Сегодня, помимо вышеназванных, также курсирует поезд «Киев — Одесса — Измаил» с прицепным вагоном до станции Березино, еще один «Интерсити» из Киева в Одессу, поезда «Одесса — Львов», «Одесса — Харьков» и «Одесса — Константиновка». Таким образом, одесский железнодорожный вокзал сейчас обслуживает девять пассажирских поездов, один из которых транзитный, и два состава «Интерсити».

На железной дороге также действуют меры предосторожности: пассажиры должны быть в масках, перед посадкой и при входе на вокзал проходить температурный скрининг. Временно в поездах не подают напитки и еду.

А вот пригородные электропоезда восстановили в полном — докарантинном объеме. Особый контроль за вместимостью — пассажиров можно перевозить только на сидячих местах. На сегодняшний день из Одессы курсируют 17 пар электричек — до Вапнярки, Раздельной, Балты, Белгорода-Днестровского, Колосовки, Помошной и Знаменки.

 

 

Татьяна Сярова
Татьяна Сярова ПРОФИЛЬ

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