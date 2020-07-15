Одесские электрички полностью возобновили работу: подробное расписание

Компания «Укрзалізниця» планирует полноценно восстановить железнодорожное сообщение по стране уже в августе. Об этом сообщил и.о. председателя правления АО «Укрзалізниця» Иван Юрик. По его словам, возобновить железнодорожное сообщение со всеми регионами можно будет, если количество заболеваний коронавирусом пойдет на спад.

На одесском железнодорожном вокзале расписание поездов дальнего следования сейчас выглядит куцым. Первоначально, когда только запустили первые составы, в нем было всего несколько поездов: один «Интерсити» и три ночных пассажирских в сторону Киева, Харькова и Днепра.

Сегодня, помимо вышеназванных, также курсирует поезд «Киев — Одесса — Измаил» с прицепным вагоном до станции Березино, еще один «Интерсити» из Киева в Одессу, поезда «Одесса — Львов», «Одесса — Харьков» и «Одесса — Константиновка». Таким образом, одесский железнодорожный вокзал сейчас обслуживает девять пассажирских поездов, один из которых транзитный, и два состава «Интерсити».

На железной дороге также действуют меры предосторожности: пассажиры должны быть в масках, перед посадкой и при входе на вокзал проходить температурный скрининг. Временно в поездах не подают напитки и еду.

А вот пригородные электропоезда восстановили в полном — докарантинном объеме. Особый контроль за вместимостью — пассажиров можно перевозить только на сидячих местах. На сегодняшний день из Одессы курсируют 17 пар электричек — до Вапнярки, Раздельной, Балты, Белгорода-Днестровского, Колосовки, Помошной и Знаменки.