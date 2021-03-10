“Укрзалізниця” снова запустила перевозки частных авто из Одессы

В “Укрзализныце” снова доступна услуга перевозки частных автомобилей в специальных вагонах-автомобилевозах.

“Теперь все желающие смогут независимо от погодных условий доехать до места назначения наиболее безопасным транспортом со своим авто”, – говорится в сообщении УЗ.

Теперь вагоны-автомобилевозы снова курсируют по направлениям в поездах № 12/11 Одесса-Львов, из Одессы через день по четным числам, из Львова через день по нечетным числам.

С 15 марта дважды в неделю можно возить в поезде №7/8 Харьков-Одесса, но один раз в неделю.

“За один рейс вагон-автомобилевоз может транспортировать от 4 до 8 автомобилей, в зависимости от габаритов: ограничение по высоте автомобиля составляет 1,7 метра. Общая грузовместимость одного такого вагона – 12 тонн”, – добавили в УЗ.

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