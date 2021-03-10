Новости Одессы и Одесской области

“Укрзалізниця” снова запустила перевозки частных авто из Одессы

“Укрзалізниця” снова запустила перевозки частных авто из Одессы

В “Укрзализныце” снова доступна услуга перевозки частных автомобилей в специальных вагонах-автомобилевозах. 

Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам. 

“Теперь все желающие смогут независимо от погодных условий доехать до места назначения наиболее безопасным транспортом со своим авто”, – говорится в сообщении УЗ.

Теперь вагоны-автомобилевозы снова курсируют по направлениям в поездах № 12/11 Одесса-Львов, из Одессы через день по четным числам, из Львова через день по нечетным числам.

С 15 марта дважды в неделю можно возить в поезде №7/8 Харьков-Одесса, но один раз в неделю.

“За один рейс вагон-автомобилевоз может транспортировать от 4 до 8 автомобилей, в зависимости от габаритов: ограничение по высоте автомобиля составляет 1,7 метра. Общая грузовместимость одного такого вагона – 12 тонн”, – добавили в УЗ.

Читайте также: Как гиперлуп, только другой: “Укрзалізниця” анонсировала проект скоростного поезда из Киева в Одессу 

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить