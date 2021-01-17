Как гиперлуп, только другой: “Укрзалізниця” анонсировала проект скоростного поезда из Киева в Одессу

Об этом рассказал глава «Укрзализниці» Владимир Жмак в эфире телеканала «Украина 24».

«Есть большой амбициозный проект скоростного сообщения в Украине между Киевом и Львовом, Киевом и Харьковом и Киевом и Одессой. Сейчас этот проект обговаривается, есть заинтересованные участники. Я говорю про скоростные поезда с уровнем скорости до 300-350 км/час. Для этого нам нужны инвестиции, мы с «Укрзализныцей» сами этот проект не осилим», — сказал Жмак.

Напомним, Министерство инфраструктуры Украины обсуждает с вероятными партнерами (заинтересованы, якобы, итальянцы и китайцы) вопрос о строительстве высокоскоростной железной дороги. Предполагается, что она будет вести из Одессы в Киев, а далее во Львов и к границе с Евросоюзом.

В 2018 году тогдашний глава “Укрзалізниці” Евгений Кравцов сообщал, что техническая группа компании изучает вопрос строительства высокоскоростной евромагистрали между Киевом, Винницей, Одессой и Львовом. При этом центром отправления поездов должна быть Винница.

В том же году власти рассказывли, что Киев и Одессу соединит ваккуумный поезд Hyperloop (гиперлуп).