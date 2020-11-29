«Укрзалізниця» решила перекрасить вагоны в «практичный» синий цвет

В «Укрзалізнице» решили красить новые и отремонтированные вагоны в синий цвет, а не в белый, как это было до недавнего времени.

Об этом проинформировал глава компании-перевозчика Владимир Жмак.

«После того, как посоветовались с проводниками, решили изменить и раскраску вагонов: светлый фон – на темный. Новые цвета – не только красиво, но и практично», – написал Жмак у себя в Facebook.

Помимо этого, глава «Укрзалізници» сообщил, что компания продолжает ремонтировать парк пассажирских вагонов, устанавливая в них USB-розетки, видеокамеры и полочки для телефонов.

Между тем, по мнению, замминистра финансов Украины Александра Кавы, данная инициатива продиктована «исключительно нежеланием следить за чистотой вагонов».

Осенью 2018 года «Укрзалізниця» провела ребрендинг. Тогда же был представлен обновленный логотип компании и заявлено, что новые пассажирские вагоны будут окрашены в ливрею цвета «белая устрица», а грузовые будут красить в цвет «индиго».

Как сообщалось, «Укрзалізниця» назначила дополнительные поезда на время новогодних праздников, в частности, из Одессы.

Фото: Facebook Владимира Жмака