Укрзалізниця отменила поезда в Закарпатье

«Укрзалізниця» приостанавливает сообщение с Закарпатской и Ивано-Франковской областями, так как эти регионы попали в «красную зону» карантина из-за высокого уровня заболеваемости местного населения COVID-19.
То есть приостанавливается высадка и посадка пассажиров на всех станциях и продажа билетов в этих направлениях. В частности, из Одессы теперь нельзя будет добраться на поезде №108/107 до Ужгорода. Ограничения вступили в силу 8 марта и будут действовать до конца карантинных мер.
При этом, в случае необходимости, «Укрзалізниця» готова к запуску специальных железнодорожных рейсов по просьбе Закарпатской ОГА для вывоза людей с билетами на время действия карантинных ограничений.
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