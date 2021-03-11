Укрзалізниця отменила поезда в Закарпатье

То есть приостанавливается высадка и посадка пассажиров на всех станциях и продажа билетов в этих направлениях. В частности, из Одессы теперь нельзя будет добраться на поезде №108/107 до Ужгорода. Ограничения вступили в силу 8 марта и будут действовать до конца карантинных мер.