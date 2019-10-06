Сколько нужно денег, чтоб спасти украинский театр в Одессе?

Мы уже писали о том, что один из старейших в городе театров оказался на грани исчезновения.

Накануне 95-летия суд постановил закрыть украинский театр им. Василько.

Дело в том, что ГСЧС во время проверки нашла там 56 нарушений пожаробезопасности. В театре тут же кинулись их устранять. Однако, когда осталось убрать всего три, служители Фемиды уже вынесли приговор.

На днях театралы обратились за помощью к одесситам. Они создали фонд по спасению театра, куда можно вносить пожертвования желающим. Чтобы сохранить единственный в городе украинский храм Мельпомены, потребуется четыре миллиона гривен. Об этом в соцсетях написало руководство театра.

Они пойдут на покупку и установку системы дымоудаления, которой нет в здании. Кроме того, на замену покрытий во внутренних помещениях.

Фото: upload.wikimedia.org