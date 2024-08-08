Новости Одессы и Одесской области

Две медали завоевали украинские борцы на Олимпийских играх 2024 года

Две медали завоевали украинские борцы на Олимпийских играх 2024 года

Два украинских борца в греко-римском стиле выбороли серебряную и бронзовую медали в разны весовых категориях. Всего на счету сборной Украины уже 10 медалей на этой Олимпиаде.

Бронзовую медаль в весовой категории до 87 кг завоевал Жан Беленюк. Он одолел соперника из Польши со счетом 3:1.

После поединка атлет снял борцовки. Это означает, что он завершает спортивную карьеру.

Серебряную медаль в весовой категории до 67 кг завоевал Парвиз Насибов. В финале он уступил сопернику из Ирана со счетом 5:6.

Для Насибова это уже вторая медаль на Олимпийских играх. В 2020 году в Токио он также получил серебро.

Поздравляем наших атлетов!

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Редакция ПРОФИЛЬ
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