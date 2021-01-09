Украинских военных моряков отправят на усовершенствование в США

Военные моряки из Украины, который входят в состав экипажей патрульных катеров типа Island, отправятся на обучение в США.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

Учиться моряки будут десять недель на базе в городе Балтимор. Учеба будет проходить на катерах, во время выходов Чесапикский залив Атлантического океана.

Ранее сообщалось, что в состав Военно-морских сил Украины войдут еще несколько американских патрульных катеров класса Island.

В октябре 2020 года в Южном Одесской области открыли базу ВМС Украины, на ней находятся патрульные катера типа Island — P190 «Славянск» и P191 «Старобельск». В Херсоне также построили плавучий причал для этих катеров.