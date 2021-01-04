Новости Одессы и Одесской области

ВМС Украины пополнятся американскими катерами

ВМС Украины пополнятся американскими катерами

В состав Военно-морских силу Украины войдут еще несколько американских патрульных катеров класса Island.

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Предположительно, они прибудут в Украину в первой половине 2021 года.

Об этом сообщил командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа, передает Радио Свобода.

“Ожидаем, что “Айленды” дойдут до нас в течение следующего первого полугодия, а до конца 2021 года приобретут все возможности – тогда будем иметь дивизион из пяти катеров этого класса. В настоящее время катера проходят в США соответствующее техническое обслуживание и довооружение, в январе наши украинские экипажи отправляются в Балтимор, где будут проводить доподготовку на борту”, – рассказал Неижпапа.

В октябре 2020 года в Южном Одесской области открыли базу ВМС Украины, на ней находятся патрульные катера типа Island — P190 «Славянск» и P191 «Старобельск». В Херсоне также построили плавучий причал для этих катеров.

Катера были введены в состав ВМСУ в ноябре прошлого года и получены как военная помощь от США.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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