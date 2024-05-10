Журналисты, работающие в Одесской области, могут получить страховку до 100 тысяч долларов: как подать заявку

Об этом сообщили в АНРИУ.

6 мая стартовал прием заявок на страхование в рамках проекта Международный фонд страхования журналистов.

Отмечается, что работа журналистов в условиях войны чрезвычайно ценна и важна, поскольку голос медиа дает возможность всему миру услышать, что на самом деле происходит в Украине. Понимая важность и сложность работы медийщиков, АНРВУ вместе с зарубежными партнерами и украинскими общественными организациями начали и успешно реализовали программу страхования украинских журналистов.

В течение 2022-2023 годов в Ассоциации поддержали 298 заявок и покрыли 886 страховых дней.

Для того чтобы журналисты вовремя получили страховку, наша команда работала почти 24 часа в сутки, общаясь с каждым и каждым, кто подавал заявку. Мы сопровождали коллег по многим вопросам — начиная с заполнения формы, предоставления общих разъяснений и рекомендаций к постоянной связи во время рабочих командировок, — рассказывает директор Ассоциации «Независимые региональные издателей Украины» Оксана Бровко.

Каждую заявку рассматривает Координационный совет МФСЖ и принимает решение о страховании или отклонении заявки.

Первые разы оформить заявку помогут координаторы, а дальше вы с легкостью сможете делать это самостоятельно. Если вы ездите в командировку, но еще не пользовались программой — сделайте это, мы охотно поможем, — отмечает Оксана Бровко.

Ссылка на оформление заявки: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmaLP…

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Кто может застраховаться?

Фиксеры, журналисты, видеооператоры, редакторы, фотографы независимых украинских медиа, которые направляются в официальную командировку:

в зоны боевых действий,

на освобожденные территории, приграничные территории с Россией и Беларусью,

прифронтовые территории и имеют средства защиты.

Подавать заявку можно, отправляясь в следующие области:

Херсонская

Запорожская

Сумская

Николаевская

Донецкая

Луганская

Одесская

Харьковская

Днепропетровская

Приграничные Киевской и Черниговской.

Приоритеты предоставляются тем, кто прошел тренинги по безопасности и курсы домедицинской помощи.

На какой срок можно застраховаться?

Застраховаться можно от 1 до 20 дней на одного журналиста и видеоператора/редактора/фотографа, являющихся членами одной командующей командировки.

Что покрывает страхование?

Сумма страхового покрытия составит до 100 тысяч долларов США на возмещение медицинских расходов в случае повреждения.

В случае гибели журналиста эту сумму получит его семья.