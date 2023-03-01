Словом и делом: как журналисты из Польши приближают Украину к победе?

Сегодня, 1 марта, редакцию газеты «Одесская жизнь» посетили коллеги-журналисты из Польши. Мы познакомились с главным редактором краковской региональной газеты «Выборча» Михалом Ольшевским и его товарищем – корреспондентом Яцеком Тараном. У нас была возможность пообщаться на сегодняшние темы, узнать отношение поляков к войне и их миссию в ней.

Миссия – помогать

– Коллеги, приветствуем вас в Одессе. Как так получилось, что вы сейчас здесь с нами?

– В нашей польской редакции однажды возник вопрос: «Какова наша роль в войне в Украине? Мы должны быть только журналистами и заниматься своим обычным делом или начать делать что-то большее?». Когда мы осознали, что не хотим притворяться, что это не наша война, стали думать, чем можем вам помочь. Потому и решили не только писать о войне в Украине, но и помочь гражданским людям в гуманитарных нуждах. Это уже девятый раз, когда мы приезжаем в Украину.

– Из Польши вы приехали к нам на большом грузовике. Если не секрет, что вы привезли?

– Обычно мы привозим еду, одежду, обувь, бытовую химию. И этот раз не исключение. Но все зависит от потребностей людей. Например, по дороге в Одессу мы заехали в городок Брацлав в Винницкой области. Там находится интернат для людей с психическими заболеваниями, а также живут переселенцы. Более двухсот человек очень нуждались в обуви и одежде, поэтому мы поняли, насколько это важно и помогли им. Вообще помогаем так, как можем. В Польше мы пытаемся сначала собирать деньги, а потом закупать гуманитарку. Недавно редакция газеты «Выборча» начала сбор для жителей Купянска и Краматорска. Есть другие украинские города и села, где наши журналисты помогают. Что касается журналистики – вся наша работа связана с войной. Мы делаем интервью с украинцами, фиксируем увиденное на фото. Итак, стараемся миксовать два дела – слово и дело.

– Что вы делаете в Одессе и куда еще планируете съездить?

– Вообще в Одессу мы заехали, чтобы узнать, как в военное время работают местные журналисты, например, редакция газет «Одесская жизнь», «На пенсии» и «Пенсионная телепрограмма». Но сначала побывали с гуманитарной помощью в детском интернате «Солнышко» (находится на проспекте Добровольского, – прим. ред.). Дальше уж посмотрим по обстоятельствам, куда отправимся с нашей помощью.

На пути к общей победе

– Что вас поразило в Украине?

– В 2004 году я уже был в Украине, по работе в Николаеве. Но с тех пор многое изменилось, могу сказать, к лучшему, – сказал Михал Ольшевский.

– Особенно поражают украинцы. На ваших улицах и в кафе полно людей, они работают, общаются, улыбаются. Даже не скажешь, что в стране война, – добавил Яцек Таран. – Но есть одна вещь, которая очень тревожит. С начала масштабных отключений света многие украинцы пренебрегают правилами безопасности на дороге. Это касается пешеходов, которые ночью ходят в темной одежде. У нас в Польше действует закон: если ты живешь в селе, вечером и ночью на тебе должно быть что-то светоотражающее – жилет, лента и т.д. Если ты пренебрег правилом – полиция штрафует. В Украине такого нет. Мы даже думали закупить какие-то светоотражающие ленты или жилеты для украинских детей.

– Как вы относитесь к войне? Что для вас означает победа Украины?

– Ваша победа будет и нашей победой! Мы понимаем, что война в Украине – это война за мир в Европе. Это и наша война. Украинцы взяли на себя борьбу за наше будущее. Если бы не вы, возможно, русская армия уже была на границе с Польшей. Нам очень жаль, что наши власти так поздно отреагировали на все эти события. Еще в 2014 году, когда россия оккупировала Крым, некоторые польские политики опасались, что для путина это не конец. Вообще кажется, что россия завидует успехам вашего развития и намеренно хочет разрушить все, чего достигла Украина.

Справка «Одесской жизни»:

Известная польская газета «Выборча» давно поддерживает Украину в этой кровавой войне. Целый год наши коллеги информируют поляков об ужасных поступках россии на нашей земле в своих ежедневных выпусках. Но на этом их миссия не заканчивается. Михал Ольшевский и Яцек Таран лично ездят по Украине и помогают пострадавшим. Благодаря своим усилиям и неравнодушным полякам собирают деньги, а затем закупают необходимую гуманитарную помощь.

Беседовала Анастасия ЕПУРЬ