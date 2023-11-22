Новости Одессы и Одесской области

Украинские военные смогут бесплатно хранить свои репродуктивные клетки в криобанках

Украинские военные смогут бесплатно хранить свои репродуктивные клетки в криобанках

В Верховной Раде сегодня, 22 ноября, был принят законопроект, цель которого — сохранить украинским военным возможность стать биологическими родителями – защитники и защитницы смогут бесплатно сохранять репродуктивные клетки в криобанках.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

За законопроект проголосовал 271 нардеп.

Поводом к созданию, а впоследствии и принятию законопроекта стала война с россией. Во время боевых действий защитники и защитницы Украины получают ранения, приводящие к потере репродуктивных функций. Поэтому они не могут стать биологическими родителями и нарушается их право на отцовство и материнство. Особенно эта проблема остро стоит перед людьми до 35 лет.

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Хранение биологического материала необходимо для сохранения нации и ее генофонда в реалиях войны, которые сегодня постигли Украину.

А принятый сегодня документ преследует цель создания государственных гарантий по сохранению возможности биологического отцовства/материнства для защитников и защитниц Украины в случае получения ими ранений, влияющих на репродуктивные функции.

Также одной из задач законопроекта является распространение части гарантий в сфере медицинского обеспечения и реабилитационных мероприятий, предоставленных военнослужащим, на полицейских, выполняющих служебные задания в районах военных действий.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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