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Українські військові зможуть безплатно зберігати свої репродуктивні клітини в кріобанках

Українські військові зможуть безплатно зберігати свої репродуктивні клітини в кріобанках

У Верховній Раді сьогодні, 22 листопада, був прийнятий законопроєкт, який має на меті зберегти українським військовим можливість стати біологічними батьками – захисники й захисниці зможуть зберігати репродуктивні клітини в кріобанках.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За законопроєкт проголосував 271 нардеп.

Приводом для створення, а згодом й  прийняття законопроєкту стала війна з росією. Під час бойових дій захисники та захисниці України отримують поранення, які призводять до втрати ними репродуктивних функцій. Через це вони не можуть стати біологічними батьками та порушується їхнє право на батьківство та материнство. Особливо ця проблема гостро постає перед людьми до 35 років.

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Зберігання біологічного матеріалу є необхідним для збереження нації та її генофонду в реаліях війни, які сьогодні спіткали Україну.

А ухвалений сьогодні документ має на меті створення державних гарантій щодо збереження можливості біологічного батьківства/материнства для захисників та захисниць України у випадку отримання ними поранень, які впливають на репродуктивні функції.

Також одним із завдань законопроєкту є поширення частини гарантій у сфері медичного забезпечення та реабілітаційних заходів, наданих військовослужбовцям, на поліцейських, які виконують службові завдання в районах воєнних дій.

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