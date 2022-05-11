Украинская художница нарисовала одесскую пару, погибшую от российской ракеты

Ольга Вилсон, украинская художница, нарисовала супругов, погибших в Одессе во время обстрела 23 апреля.

«Богдан и Мила. Недавно они сыграли свадьбу, а за неделю до смерти узнали, что ожидают ребенка. Их не стало 23 апреля», — написала художница в своем Instagram.

Трагическую историю этой пары «Одесская Жизнь» уже публиковала ранее.

Ранее художница написала картину в честь погибшей в том же доме трехмесячной девочки Киры, ее матери и бабушки.

Иллюстратор Ольга Вилсон продолжает публиковать серию трогательных работ, посвященных вторжению РФ в Украину. В своих рисунках она изображает реальные события из жизни людей, пострадавших от войны, а комментариях описывает их истории.

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Иллюстрации: Инстаграм Ольги Вилсон