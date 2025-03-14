Как сообщает издание bTV, вечером 2 марта пограничники Болгарии получили сигнал, что в Черном море примерно в 13 морских милях к востоку от мыса Масляный находится катер с двумя иностранцами.

На место происшествия направили дежурный корабль пограничной полиции «Обзор» и примерно в 12 морских милях к востоку от побережья нашли резиновую шлюпку с мужчиной и женщиной на борту. Их доставили в департамент пограничной полиции Бургаса, провели медобследование и оценили состояние пары как хорошее.

Болгарская полиция выяснила, что 43-летний украинец и 45-летняя гражданка Турции 27 февраля отправились на резиновой моторной лодке из Одессы в Варну. Около полудня 2 марта они обратились за помощью к проходящему недалеко от них судну GERDA S. Экипаж взял их на борт, но когда спасенные узнали, что судно не будет заходить в болгарский порт, а направляется в Румынию, они решили продолжить путешествие на своей лодке.

Через несколько часов начался шторм, двигатель отказал, и чтобы облегчить лодку, от него пришлось избавиться. По счастливой случайности пара не пострадала и после обращения на телефон 112 за помощью была спасена.

Болгарские правоохранители выяснили, что гражданину Украины запрещен въезд или пребывание на территории Шенгенской зоны – в прошлом он имел проблемы с греческой полицией.

Ранее в Одессе военные моряки спасли мужчину, унесенного в открытое море на надувном круге.

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