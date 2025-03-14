Як повідомляє видання bTV, увечері 2 березня прикордонники Болгарії отримали сигнал, що в Чорному морі приблизно за 13 морських миль на схід від мису Масляний перебуває катер із двома іноземцями.

На місце події направили черговий корабель прикордонної поліції «Обзор» і приблизно за 12 морських миль на схід від узбережжя знайшли гумову шлюпку з чоловіком і жінкою на борту. Їх доправили в департамент прикордонної поліції Бургаса, провели медобстеження й оцінили стан пари як добрий.

Болгарська поліція з’ясувала, що 43-річний українець і 45-річна громадянка Туреччини 27 лютого вирушили на гумовому моторному човні з Одеси до Варни. Близько полудня 2 березня вони звернулися по допомогу до судна GERDA S, що проходило недалеко від них. Екіпаж взяв їх на борт, але коли врятовані дізналися, що судно не заходитиме в болгарський порт, а прямуватиме до Румунії, вони вирішили продовжити подорож на своєму човні.

Через кілька годин почався шторм, двигун відмовив, і щоб полегшити човен, його довелося позбутися. Завдяки щасливому випадку пара не постраждала і після звернення на телефон 112 по допомогу була врятована.

Болгарські правоохоронці з’ясували, що громадянину України заборонено в’їзд або перебування на території Шенгенської зони – у минулому він мав проблеми з грецькою поліцією.

Раніше в Одесі військові моряки врятували чоловіка, віднесеного у відкрите море на надувному крузі.

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